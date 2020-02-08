8 Февр. 2020 2020-02-08T06:13:35+03:00

Рекрутеры опубликовали вакансии с зарплатой от 250 до 800 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Популярный российский портал по поиску работы опубликовал вакансии с зарплатой от 100 до 800 тысяч рублей. В большинстве случаев речь идет о специалистах высшего менеджмента и сотрудниках в IT-сегменте.

Как пишет "Российская газета", в Новосибирске ищут главного инженера для работы на нефтеперерабатывающем заводе, а также гендиректора СЕО. Работодатель готов платить этим сотрудникам 800 тысяч рублей в месяц. Еще одна высокооплачиваемая должность вакантна в компании в Екатеринбурге. Организация готова нанять директора по производству за 650 тысяч рублей.

В Москве ищут советника гендиректора по работе с банками с зарплатой в 500 тысяч рублей. На Чукотке ищут главного геолога, предлагая за услуги специалиста 450 тысяч рублей. Чуть меньше - от 400 тысяч готовы платить е-commerce-директору и финансовому руководителю.

В IT- сфере высокие зарплаты уже никого не удивляют. Санкт-Петербурге IT-директор у готовы предложить 300 тысяч рублей в месяц, а старший quant-исследователю в Москве – 350 тысяч.

Однако есть высокооплачиваемые вакансии и в сфере образования. В Ижевске бизнесмен ищет репетитора по английскому языку за 250 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU