2020-02-09T02:48:47+03:00
В мире

В Германии вспомнили легендарный побег советских военнопленных из концлагеря на украденном у немцев самолете

В Пенемюнде прошла торжественная церемония [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Германии вспомнили легендарный побег советских военнопленных из концлагеря на украденном у немцев самолете. Фото: Фонд Александра Печерского.В Германии вспомнили легендарный побег советских военнопленных из концлагеря на украденном у немцев самолете. Фото: Фонд Александра Печерского.
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В немецкой коммуне Пенемюнде 8 февраля состоялась торжественная церемония по случаю 75-летия легендарного побега из концлагеря советских военнопленных на угнанном самолете. Советские солдаты во главе с Михаилом Девятаевым в 1945 году похитили самолет-бомбардировщик Heinkel He 111 и вернулись на Родину.

В торжественной мемориальной церемонии приняли участие историки, родственники военнопленных, а также посол России в Германии Сергей Нечаев, режиссер Тимур Бекмамбетов директор историко-технического музея Пенемюнде Филипп Ауманн. Организовал мероприятие Фонд Александра Печерского.

В Пенемюнде прошла торжественная церемония. Фото: Фонд Александра Печерского.

В Пенемюнде прошла торжественная церемония. Фото: Фонд Александра Печерского.

- Глава фонда обратился к Филиппу Ауманну с предложением внести изменения в разметку музея, информационные материалы и постоянную экспозицию с тем, чтобы подвиг наших соотечественников занял там достойное место, - сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что фонд ведет работу над документальным фильмом по невероятной истории побега. Она находится уже на завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Германии вспомнили легендарный побег советских военнопленных из концлагеря на украденном у немцев самолете
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