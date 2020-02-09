Украинский МИД разочарован новой санкционной процедурой Совета Европы

9 Февр. 2020 2020-02-09T05:34:49+03:00

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что их разочаровало принятие комитетом министров Совета Европы решения о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами- членами организации. В незалежной уверены, это сведет на нет возможность наказывать за "суровые нарушения".

- Украина решительно и последовательно выступает против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции. В европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации, - отметили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Более того, в министерстве считают, что введение таких процедур лишь усугубляет "мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы", который якобы начался с отступления Организации от собственных уставных целей в решении вернуть Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU