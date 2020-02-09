2020-02-09T10:26:31+03:00
Общество

"Плотный" ветер и осадки": В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло

В Фобос сообщили, что температура в столице будет колебаться в районе нулевой отметки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Плотный" ветер и осадки": В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло"Плотный" ветер и осадки": В Москву на следующей неделе вернется аномальное теплоФото: Евгения ГУСЕВА
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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе москвичей вновь ожидает аномальное тепло. Специалист отметил, что температура в столице будет колебаться в районе нулевой отметки.

- В понедельник будет облачно, днем выглянет солнце, осадки маловероятны. Температура ночью -1…-3 в Москве, -1…-6 по области. А днём уже слабый плюс: 0…+2 в столице, - сообщил Тишковец.

При этом он подчеркнул, что ожидается довольно сильный "плотный" ветер: в порывах до 15 метров в секунду.

Тишковец подчеркнул, что начиная со следующего вторника и до конца недели будет однотипная погода: пасмурно, небольшие осадки в виде снега с дождем, околонулевые температуры.

Напомним, еще в конце прошлой осени метеорологи заявляли, что жителей Центральной России ждет так называемая "розовая зима" с температурой выше нормы на несколько градусов, смешанными осадками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Гидрометцентре рассказали об опасностях теплой зимы. Она нередко сопровождается сильными осадками, в частности, ледяным дождем, что вызывает тотальные неудобства.. Опасна теплая зима и для сельского хозяйства. Из-за низких температур происходит выпревание озимых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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