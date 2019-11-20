В Гидрометцентре рассказали об опасностях теплой зимы

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-20T16:40:32+03:00

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В этом году северные регионы России, в частности, Урал и Красноярский край, ждет аномально теплая зима. Температура выше нормы будет и в Москве, где выпадание снега прогнозируется не раньше декабря.

Естественно, такое изменение погоды несет в себе определенные риски. О них рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Постоянные перепады температур негативно влияют на человека, сильно страдает дорожная инфраструктура, которая в результате к весне приходит в негодность. При температуре около нуля увеличивается скольжение и возникают проблемы для транспорта, - приводит его слова ИА "NSN".

Кроме того, теплая зима нередко сопровождается сильными осадками, в частности, ледяным дождем, что также вызывает тотальные неудобства.

Опасна теплая зима и для сельского хозяйства. Из-за низких температур происходит выпревание озимых, и весной приходится их пересеивать.

ИСТОЧНИК KP.RU