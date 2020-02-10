2020-02-10T00:20:12+03:00
В мире

Посол РФ в Британии пообещал добиваться встречи со Скрипалями

Об этом дипломат Андрей Келин рассказал в интервью kp.ru
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Андрей КелинАндрей КелинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В эксклюзивном интервью «КП» посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал о текущей ситуации вокруг «химатаки в Солсбери» (таинственным отравлением международного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года):

— По Сергею и Юлии Скрипалям новых сведений нет, а ведь приближается вторая годовщина их фактической изоляции. Англичане утверждают, что они живы, но якобы не хотят общаться ни с консулами, ни с журналистами. Мы по-прежнему считаем это недобросовестной позицией и нарушением международного права, — сказал нам дипломат. — Будем добиваться встречи со Скрипалями, хотим убедиться, что они живы, здоровы и свободны.

Полную версию интервью с Послом Андреем Келиным ко Дню дипломатического работника РФ читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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