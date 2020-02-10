Посол РФ в Британии ответил на обвинения во «вмешательстве в выборы»

10 Февр. 2020 2020-02-10T00:20:59+03:00

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В эксклюзивном интервью для «КП» посол РФ в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения во вмешательстве России в «Брекзит» и местные выборы:

— Подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что ни один британец не был привлечен к ответственности за какое-либо нарушение избирательного законодательства, которое выражалось бы в «ненадлежащем сотрудничестве с Россией», — сказал нам дипломат. — В ближайшее время ожидается публикация нового парламентского доклада о «российском вмешательстве». Если судить по опубликованным в прессе утечкам, он вновь будет состоять из перепевов надуманных историй пятилетней давности.

Полную версию интервью с Послом Андреем Келиным ко Дню дипломатического работника РФ читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU