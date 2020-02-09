Армия Пакистана спасла пытавшуюся забраться на гору Мисс Финляндия-2013

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:16:17+03:00

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Военные в Пакистане спасли победительницу конкурса «Мисс Финляндия-2013» Лотту Хинтс, пытавшуюся вместе со своим другом залезть на горную вершину Broad Peak высотой восемь километров.

«Пакистанская армия спасла гражданку Финляндии Лотту Хинтса, известную как обладательницу титула "Мисс Финляндия 2013", с пика Broad Peak на вертолете», - сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на профессиональный ресурс о скалолазании Montagna.

Издание сообщает, что также был спасён американец Дональд Боуи, который на собственной странице в Instagram сообщил, что причиной эвакуации стала его пневмония.

Финская газета отмечает, что в мае-июне прошлого года Хинтса и Боуи пытались забраться на пик Gasherbrum 2 в Пакистане, но также не смогли достичь вершины горы.

Гора Broad Peak расположена на границе между Пакистаном и Китаем и считается одной из самых высоких вершин мира - ее высота 8 051 метров над уровнем моря.

ИСТОЧНИК KP.RU