Половина первокурсников не планируют работать по выбранной специальности

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:27:05+03:00

Половина студентов не планирует работать по выбранной специальности Фото: Тимур ХАНОВ

При этом большинство отдали предпочтение той или иной профессии самостоятельно

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Студенты-первокурсники рассказали, планируют ли они работать по специальности после окончания вуза. Оказалось, что 50 процентов респондентов считают, что их работа лишь частично будет связана с выбранным профилем.

Тех, кто планирует после окончания вуза работать по выбранной специальности, оказалось всего 45%.

При этом 68% студентов отметили, что самостоятельно выбирали направление для обучения.

25% пошли учиться по совету родителей, а 6% опирались на результаты профориентационных тестов или мнение психологов. 1% студентов при выборе будущей профессии пошли на поводу у друзей.Такие данные озвучили в образовательной компании Maximum Education.

Несоответствие программы обучения с желаниями студента связано с отсутствием профориентации в школах, считает заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

- Первокурсники плохо представляют, чем им впоследствии придется заниматься. Между знаниями и компетенциями, которые студенты получают в вузах, и реальной работой очень слабая связь, — согласилась директор Центра трансформации образования бизнес-школы «Сколково» Ольга Назайкинская.

ИСТОЧНИК KP.RU