Путин: "Международная обстановка становится более турбулентной"

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:32:58+03:00

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Обстановка в мире становится все более турбулентной, но российская дипломатия решительно и последовательно защищает интересы Отечества. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, поздравляя сотрудников министерства иностранных дел с их профессиональным праздником.

Он подчеркнул, что во многом благодаря эффективной работе ведомства удалось добиться стабилизации ситуации в Сирии, достигнуть ощутимых результатов в процессе евразийской интеграции и союзнических отношений в рамках ОДКБ, а также укрепить сотрудничество с Китаем, Индией и другими странами.

"Вместе с тем международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка", - приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин добавил, что в сложившихся условиях важно наращивать усилия по обеспечению прав россиян за рубежом, в частности, защите русского языка, и поддерживать историческую правду о Великой Отечественной войне.

Сайт kp.ru писал, что, поздравляя сотрудников МИД с Днем дипломатического работника в прошлом году, президент также обратил внимание на международную обстановку. По мнению Путина, она подвергается серьезным испытаниям.

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ИСТОЧНИК KP.RU