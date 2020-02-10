В Госдуме прокомментировали статью американских СМИ о возможной войне с Россией

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:35:06+03:00

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дмитрий Новиков отметил, что такие рассуждения только нагнетают обстановку в мире

Изменить размер текста: A A

Американские СМИ опубликовали статью о возможной войне между США и Россией. При этом авторы текста отметили, что в случае если вооруженный конфликт все же случится, то препятствием для Америки могут стать российские реки. А точнее проблемы могут возникнуть при проезде танков по мостам, поскольку мало какие конструкции способны выдержать вес более 60 тонн, а именно столько весит американская техника.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал эту публикацию и отметил, что рассуждения о возможных воинах к хорошему не приводят.

«Плохо, что вообще звучат всякие прогнозы и рассуждения на тему возможных военных действий. Это создает все более сложную ситуацию. В мире и так накоплено достаточно много оружия», — цитирует Новикова RT.

По его словам, рост числа таких публикаций свидетельствует об «общей русофобской кампании», которая продолжается уже долгое время

ИСТОЧНИК KP.RU