В Туркмении к 30-летию независимости республики построят монумент высотой почти как Эйфелева башня

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:07:20+03:00

В Туркмении уже стоит золотой памятник президенту Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Туркмении хотят построить 300-метровый монумент в честь 30-летия независимости республики. С таким предложением к министрам на заседании правительства обратился президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как будет выглядеть монумент, пока не ясно.

- Целесообразно соорудить на самой возвышенной площадке стелу высотой 300 метров, - сказал Бердымухамедов.

Он поручил вице-премьеру не затягивать и в ближайшее время подготовить проект монумента, который, к слову, будет примерно одной высоты с главной парижской достопримечательностью, высота Эйфелевой башни 324 метра.

На создание рекордного для страны монумента есть больше года - 30-летие независимости республики будут праздновать в Туркмении в 2021 году.

Но жителей новость о монументе высотой в 300 метров удивит не сильно, в стране уже стоит золотой памятник президенту Туркмении.

ИСТОЧНИК KP.RU