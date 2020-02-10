В Туркмении к 30-летию независимости республики построят монумент высотой почти как Эйфелева башня
В Туркмении хотят построить 300-метровый монумент в честь 30-летия независимости республики. С таким предложением к министрам на заседании правительства обратился президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Как будет выглядеть монумент, пока не ясно.
- Целесообразно соорудить на самой возвышенной площадке стелу высотой 300 метров, - сказал Бердымухамедов.
Он поручил вице-премьеру не затягивать и в ближайшее время подготовить проект монумента, который, к слову, будет примерно одной высоты с главной парижской достопримечательностью, высота Эйфелевой башни 324 метра.
На создание рекордного для страны монумента есть больше года - 30-летие независимости республики будут праздновать в Туркмении в 2021 году.
Но жителей новость о монументе высотой в 300 метров удивит не сильно, в стране уже стоит золотой памятник президенту Туркмении.
ИСТОЧНИК KP.RU