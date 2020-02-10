2020-02-10T15:27:37+03:00
В мире

Умер испанский писатель Карлос Рохас

Писатель Карлос Рохас умер на 92 году жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США умер испанский писатель Карлос Рохас. Как сообщает Info Libre, автору более чем 20 романов был 91 год. Он переехал в США в 1957 году, штат Южная Каролина, вместе со своей дочерью, профессором Юнис Рохас. Она также изучает литературу, как ее известный отец.

Карлос Рохас больше 35 лет преподавал литературу в университете Эмори в Атланте. Все эти годы он продолжал писать книги.

Любимым жанром романиста были биографии политических деятелей. Рохас и сам был не так далек от политиков, как можно было подумать про литераторов - он был племянником президента Колумбии Густаво Рохаса Пинильи.

Писатель умер вдали от Родины, в США Фото: соцсети

Писатель умер вдали от Родины, в СШАФото: соцсети

Самыми известными произведениями Карлоса Рохаса стали «Последний король на земле», "Долина павших". Он удостоен престижных литературных премий - Национальной премии за повествование в 1968 году и премии «Планета» в 1973 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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