2020-02-10T16:51:17+03:00
Общество

#ПочтаПобеды: одинокая труженица тыла ждет ваших писем

Терёхина Анна Георгиевна просит написать ей к празднику
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россиянам предложили написать письма ветеранамРоссиянам предложили написать письма ветеранамФото: Анатолий ЖДАНОВ
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал RT запустил проект #ПочтаПобеды. В преддверии 9 мая все желающие могут написать письма героям войны, ветеранам и труженикам тыла: выразить благодарность, передать слова поддержки или поделиться историей свой семьи.

Первая история #ПочтыПобеды о жизни Анны Георгиевны Терехиной. Анна Георгиевна не воевала на фронте, но как многие наши бабушки и дедушки без устали трудилась в тылу.

В 1941-м ей исполнился 21 год и она узнала, что беременна. В том же году Анна Георгиевна потеряла мужа на фронте. Всю войну с сыном на руках она проработала учительницей. А каждый день после уроков отправлялась на распил бревен для госпиталя.

Больше замуж Анна Герогиевна так и не вышла. А сейчас и вовсе осталась совсем одна. Она очень просит вас прислать ей письма к празднику.

Отправить письмо можно по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Терехиной Анне Георгиевне.

Новый проект #ПочтаПобеды поможет доставить ваши письма ветеранам. В преддверии 9 Мая вы можете отправить письма людям, прошедшим войну

ИСТОЧНИК KP.RU

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#ПочтаПобеды: одинокая труженица тыла ждет ваших писем
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