2020-02-11T09:46:15+03:00
Политика

В партии Зеленского сообщили о гибели промышленности Украины

Депутат Рады призвал создать новое министерство
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В партии Зеленского сообщили о гибели промышленности УкраиныВ партии Зеленского сообщили о гибели промышленности УкраиныФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о том, что промышленность Украины погибает. Такой вывод политик сделал на основе показателей, которые говорят о падении промышленного производства страны впервые с 2015 года. По словам депутата, украинской промышленности может помочь создание нового министерства.

«Нужно создавать Министерство промышленности и её восстанавливать. Создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались, — сказал Дубинский в эфире телеканала «112».

Он заявил, что «вообще» не понимает, как в Украине, во времена СССР считалась самой крупной промышленной республикой, нет министерства промышленности.

Напомним, ранее Дубинский заявил, необходимо закончить войну на Донбассе и создать условия, чтобы люди захотели переехать на Украину. По его словам, для решения вопроса необходимо строительство стены на границе страны. В качестве наглядного примера он привел стену на границе Израиля и Палестины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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