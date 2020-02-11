87% россиян не дождались прибавки к зарплате в новом году

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:30:03+03:00

Прибавку к зарплате в 2020 году получили только 8 процентов россиян Фото: Евгения ГУСЕВА

Тех, кто получил повышенное жалование только 8 процентов

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Исследование компании «Работа.ру» показало, что только 8 процентов сотрудников получили прибавки к зарплате в 2020 году. 87% даже не рассчитывали на повышение, а 5% ждут, что их зарплату пересмотрят в ближайшее время.

При этом размером вознаграждения за свой труд довольны только 19% респондентов. 81% признаются, что получают не ту сумму, которая им нужна.

Что касается личного достатка, то 2 процента назвали его хорошим («могу купить всё, что захочу». 42% считают свой заработок средним («приходится ограничивать себя в крупных покупках»), а 56% — низким («могу купить только самое необходимое»).

Кстати, в ноябре 2019 года эксперты задавали респондентам аналогичный вопрос про прибавку к зарплате. Ожидания были более оптимистичными: на прибавку рассчитывали 19% работников. 45% из них утверждали, что пока неизвестно, будет ли повышение. Уверены в отсутствии индексации были только 36%.

Что касается работодателей, то планы повысит зарплату высказывали 25%, 40% сообщали, что еще не приняли решение, а 35% знали, что оставят выплаты на текущем уровне.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов отметил, что трудовой кодекс не предусматривает процедуры обязательно индексации заработных плат. Подобная процедура касается только бюджетников. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать сотрудники тех предприятий, где ежегодное повышение зарплат предусмотрено соглашением работодателя с профсоюзом, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU