Названы регионы, куда чаще всего переселяются соотечественники из-за рубежа
В МВД назвали регионы, куда чаще всего переселяются соотечественники из-за рубежа. В основном в Россию предпочитают возвращаться из Казахстана (32 594 человека), Таджикистана (6 312), Молдовы (5 988), Узбекистана (4 671) и Армении (3 807).
Всего по итогам 2018 года прибыло 57,9 тысяч человек. Они могут выбрать для проживания 75 регионов России, утвержденных в рамках программы по переселению.
Куда чаще всего переселяются соотечественники:
Новосибирская область - 7 736 человек,
Челябинская область - 6 936 человек,
Тульская область - 5 155 человек,
Воронежская область - 3 943 человек,
Омская область -3 831 человек.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с NEWS.ru объяснил, почему выбирают именно указанные регионы.
Предпочтение Новосибирской и Челябинской областям отдают из-за возможности трудоустроиться, так как эти города- крупные индустриальные центры.
ИСТОЧНИК KP.RU