11 Февр. 2020 2020-02-11T10:20:11+03:00

Названы регионы, куда чаще всего переселяются соотечественники из-за рубежа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше всего людей пребывает из Казахстана

Изменить размер текста: A A

В МВД назвали регионы, куда чаще всего переселяются соотечественники из-за рубежа. В основном в Россию предпочитают возвращаться из Казахстана (32 594 человека), Таджикистана (6 312), Молдовы (5 988), Узбекистана (4 671) и Армении (3 807).

Всего по итогам 2018 года прибыло 57,9 тысяч человек. Они могут выбрать для проживания 75 регионов России, утвержденных в рамках программы по переселению.

Куда чаще всего переселяются соотечественники:

Новосибирская область - 7 736 человек,

Челябинская область - 6 936 человек,

Тульская область - 5 155 человек,

Воронежская область - 3 943 человек,

Омская область -3 831 человек.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с NEWS.ru объяснил, почему выбирают именно указанные регионы.

Предпочтение Новосибирской и Челябинской областям отдают из-за возможности трудоустроиться, так как эти города- крупные индустриальные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU