Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море
В Баренцевом море прошёл очередной этап испытания первого серийного фрегата Северного флота «Адмирал флота Касатонов», на котором отработали постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Адмирал флота Касатонов выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на Северном флоте», — говорится в сообщении.
В Минобороны опубликовали уникальные кадры испытаний фрегата. В военном ведомстве отметили, что комплексы радиоэлектронной борьбы обеспечивают оборону фрегата от атак высокоточного ракетного оружия, а после завершения всех испытаний корабль будет принят в состав Военно-морского флота России.
Фрегат «Адмирал Касатонов» вооружен также современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами, крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», а также Зенитно-ракетным комплексом «Полимент-Редут».
«Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы в Баренцовом море.Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний в Баренцевом море
ИСТОЧНИК KP.RU