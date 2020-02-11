Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:42:54+03:00

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В Баренцевом море прошёл очередной этап испытания первого серийного фрегата Северного флота «Адмирал флота Касатонов», на котором отработали постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Адмирал флота Касатонов выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на Северном флоте», — говорится в сообщении.

В Минобороны опубликовали уникальные кадры испытаний фрегата. В военном ведомстве отметили, что комплексы радиоэлектронной борьбы обеспечивают оборону фрегата от атак высокоточного ракетного оружия, а после завершения всех испытаний корабль будет принят в состав Военно-морского флота России.

Фрегат «Адмирал Касатонов» вооружен также современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами, крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», а также Зенитно-ракетным комплексом «Полимент-Редут».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760031" frameborder="0"></iframe> «Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы в Баренцовом море.Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний в Баренцевом море

ИСТОЧНИК KP.RU