Глава РАН предложил внести понятие «наука» в Конституцию

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:15:43+03:00

Александр Сергеев в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что поправки в три статьи Основного закона страны помогут вернуть «престиж науки»

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Академия наук предлагает поправки в три статьи Конституции, которые помогут вернуть «престиж науки». Об этом президент РАН Александр Сергеев рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

Глава РАН заявил, что в преамбуле Академия предлагает добавить фразу «признавая приоритетную значимость науки и технологий для развития страны». В 71 статье, где говорится об основах федеральной политики в разных областях экономического, экологического, культурного развития, необходим добавить раздел о научно-технологической и образовательной области.

«Если эти поправки будут приняты – это будет знаково, даже в определенном смысле больше, чем новый закон об Академии науки или новый закон о науке. Это Конституция! Должно быть зафиксировано, что наука - ценность, объединяющая народ», - сказал он.

По словам Сергеева, когда речь идет о «престиже», надо складывать «кубик на кубик», чтобы этот престиж начал расти.

В интервью «КП» глава РАН отметил проблему финансирования российской науки. Он заявил, что во всех наукоориентированных странах 70-80% - дает бизнес, а государство дает меньшую часть, а в России ситуация противоположная. По его словам, пока эта пропорция у нас в эту сторону не сместится, ожидать того, что у нас появится высокотехнологичная продукция, не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU