Глава РАН предложил внести понятие «наука» в Конституцию
Академия наук предлагает поправки в три статьи Конституции, которые помогут вернуть «престиж науки». Об этом президент РАН Александр Сергеев рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».
Глава РАН заявил, что в преамбуле Академия предлагает добавить фразу «признавая приоритетную значимость науки и технологий для развития страны». В 71 статье, где говорится об основах федеральной политики в разных областях экономического, экологического, культурного развития, необходим добавить раздел о научно-технологической и образовательной области.
«Если эти поправки будут приняты – это будет знаково, даже в определенном смысле больше, чем новый закон об Академии науки или новый закон о науке. Это Конституция! Должно быть зафиксировано, что наука - ценность, объединяющая народ», - сказал он.
По словам Сергеева, когда речь идет о «престиже», надо складывать «кубик на кубик», чтобы этот престиж начал расти.
В интервью «КП» глава РАН отметил проблему финансирования российской науки. Он заявил, что во всех наукоориентированных странах 70-80% - дает бизнес, а государство дает меньшую часть, а в России ситуация противоположная. По его словам, пока эта пропорция у нас в эту сторону не сместится, ожидать того, что у нас появится высокотехнологичная продукция, не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU