Филиппины сообщили США о расторжении действия военного соглашения

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:49:41+03:00

Договор прекратит свое действие через 180 дней с момента получения Вашингтоном данного письма

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Власти Филиппин официально уведомили США о расторжении договора о размещении американских войск и военной техники на территории страны.

«Заместитель главы миссии посольства США (в Маниле) получил уведомление о прекращении VTA. Исходя из дипломатической вежливости дальнейших заявлений по поводу этого очевидного развития событий не будет»

Как сообщает издание Manila Bulletin договор прекратит свое действие через 180 дней с момента получения США данного письма.

Соглашение о статусе иностранных вооруженных сил (Visiting Forces Agreement) было подписано в 1998 году и регулировало правила въезда и пребывания американских военных на территории Филиппин, а также проведение совместных учений на территории страны.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о ежегодных военных учениях, которые Филиппины проводят совместно с США. Сценарий маневров был сделан с акцентом на противодействие террористической угрозе в городской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU