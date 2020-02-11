2020-02-11T12:51:19+03:00
Наука

Ученые рассказали, почему жители больших городов живут меньше

В мегаполисах в воздухе содержатся опасные вещества
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, почему жители мегаполисов живут меньше жителей деревеньУченые рассказали, почему жители мегаполисов живут меньше жителей деревеньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ученые нашли объяснение тому, что жители мегаполисов в среднем живут меньше, чем жители маленьких населенных пунктов и деревень. Как оказалось, причина кроется в повышенной концентрации приземного озона в воздухе мегаполисов.

Приземный озон — это основной компонент городского смога. Он представляет серьезную опасность для всего живого. Пороговые значения содержания этого вещества в воздухе отличаются. Например, в России это значение составляют 0,16 миллиграммов на кубометр воздуха, в США - 0,14, в странах ЕС - 0,12, а директива Всемирной организации здравоохранения вообще предписывает 0,10, передает сайт телеканала «Звезда».

Специалисты установили, что примерно 80% городского населения подвержены негативному воздействию приземного озона. При этом увеличение его концентрации в воздухе хотя бы на 0,01 миллиграмма на кубометр даже на один или два дня увеличивает риск преждевременной смерти у жителей на 18%.

При этом авторы исследования отмечают, что атмосферный озон, который люди часто замечают после грозы, такого негативного эффекта не дает, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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