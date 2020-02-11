2020-02-11T13:00:19+03:00
Общество

«Никаких дат нет»: Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию

Представитель Кремля сообщил, что 22 апреля обсуждается в качестве возможного дня проведения голосования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков рассказал о голосовании по поправкам в КонституциюПесков рассказал о голосовании по поправкам в КонституциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Никаких окончательных решений по дате проведения голосования по поправкам в Конституцию не принято, но на данный момент в качестве возможного дня обсуждается 22 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Существуют разные точки зрения, есть и такая. Она вынесена на обсуждение, в том числе рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принималось (…) Никаких дат нет. Они не объявлялись», - сказал представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, порядок и сроки проведения голосования пока разрабатываются. С юридической точки зрения организация такого мероприятия необязательна, ведь поправки не относятся к фундаментальным статьям Конституцию. Однако президент России Владимир Путин решил посоветоваться с народом. в Кремле сообщили, что голосование по поправкам в Конституцию - это не формальность, а выбор, и если большинство россиян выступит против внесения изменений, то власти оставят все, как есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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