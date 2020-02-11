2020-02-11T14:11:25+03:00
В мире

Лукашенко - о зарубежных СМИ: В отношении Беларуси часто появляются инсинуации, заведомая ложь и клевета

Президент сообщил об этом на встрече с представителями белорусских средств массовой информации
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Президент Беларуси заявил на встрече с представителями СМИ, что Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из которых откровенно деструктивныПрезидент Беларуси заявил на встрече с представителями СМИ, что Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из которых откровенно деструктивныФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ, что Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из которых откровенно деструктивны.

Он также отметил, что не стоит сравнивать Беларусь со Швейцарией и Австрией, поскольку эти государства существуют в составе Европейского союза и всегда опираются на своих союзников, передает агентство БЕЛТА.

- По крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли, - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также добавил, что Беларусь в этом вопросе "простреливается со всех сторон", а инсинуации, заведомая ложь и клевета касаемо Беларуси появляются в том числе в крупных зарубежных СМИ.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко провёл 11 февраля совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.

Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МВД предложили фиксировать прохождение техосмотра на видео
Лукашенко призвал белорусские СМИ не "перебирать" в похвалах президента
В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках
Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии
В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США
Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей из-за запрета на рейсы в Китай
Лукашенко - о зарубежных СМИ: В отношении Беларуси часто появляются инсинуации, заведомая ложь и клевета
На Хайнане вылечили от коронавируса четырёхмесячную девочку
Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде
Белоруссия начала забор технологической нефти из «Дружбы»
Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса
«Никаких дат нет»: Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию
Ученые рассказали, почему жители больших городов живут меньше
Филиппины сообщили США о расторжении действия военного соглашения
В Москве внедрят систему оплаты электроэнергии через социальные сети
Во время беспорядков в Казахстане пострадали 19 полицейских
Росстат назвал регионы с самой высокой безработицей
Глава РАН предложил внести понятие «наука» в Конституцию
Минтруд заявил о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 13 февраля
ВТБ опустил ставки по ипотеке ниже 8%
Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море
Мошенник пытался обмануть теннисиста Михаила Южного на 100 тысяч рублей
Названы регионы, куда чаще всего переселяются соотечественники из-за рубежа