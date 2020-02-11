Лукашенко - о зарубежных СМИ: В отношении Беларуси часто появляются инсинуации, заведомая ложь и клевета

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:11:25+03:00

Президент Беларуси заявил на встрече с представителями СМИ, что Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из которых откровенно деструктивны Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент сообщил об этом на встрече с представителями белорусских средств массовой информации

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ, что Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из которых откровенно деструктивны.

Он также отметил, что не стоит сравнивать Беларусь со Швейцарией и Австрией, поскольку эти государства существуют в составе Европейского союза и всегда опираются на своих союзников, передает агентство БЕЛТА.

- По крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли, - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также добавил, что Беларусь в этом вопросе "простреливается со всех сторон", а инсинуации, заведомая ложь и клевета касаемо Беларуси появляются в том числе в крупных зарубежных СМИ.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко провёл 11 февраля совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.

Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе.

ИСТОЧНИК KP.RU