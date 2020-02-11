Лукашенко - о зарубежных СМИ: В отношении Беларуси часто появляются инсинуации, заведомая ложь и клевета
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ, что Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из которых откровенно деструктивны.
Он также отметил, что не стоит сравнивать Беларусь со Швейцарией и Австрией, поскольку эти государства существуют в составе Европейского союза и всегда опираются на своих союзников, передает агентство БЕЛТА.
- По крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли, - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также добавил, что Беларусь в этом вопросе "простреливается со всех сторон", а инсинуации, заведомая ложь и клевета касаемо Беларуси появляются в том числе в крупных зарубежных СМИ.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко провёл 11 февраля совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.
Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе.
ИСТОЧНИК KP.RU