В Беларуси планируют создать аналог Euronews
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ создание в стране отдельного новостного канала наподобие Euronews и о том, что речь об этом шла ещё почти два года назад на аналогичном мероприятии.
- Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию, - передаёт БЕЛТА слова Лукашенко на последнем совещании. Он также рассказал, что часто отвлекается от длинных сюжетов, читая новости в бегущей строке.
Аналог Euronews планируют создать на базе Агентства телевизионных новостей, а его вещание будет проходить с 7 утра до полуночи.
Канал планируют запустить в конце 2020 или начале 2021 года.
- Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего, - рассказал после совещания министр информации Александр Карлюкевич.
От белорусского Euronews до медиацентра - с какими предложениями руководители СМИ пришли к Лукашенко.
ИСТОЧНИК KP.RU