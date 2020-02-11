2020-02-11T16:53:12+03:00
В мире

В Беларуси планируют создать аналог Euronews

Это произойдёт в конце 2020 года - начале 2021 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Аналог Euronews планируют создать на базе Агентства телевизионных новостей, а его вещание будет проходить с 7 утра до полуночиАналог Euronews планируют создать на базе Агентства телевизионных новостей, а его вещание будет проходить с 7 утра до полуночиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ создание в стране отдельного новостного канала наподобие Euronews и о том, что речь об этом шла ещё почти два года назад на аналогичном мероприятии.

- Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию, - передаёт БЕЛТА слова Лукашенко на последнем совещании. Он также рассказал, что часто отвлекается от длинных сюжетов, читая новости в бегущей строке.

Аналог Euronews планируют создать на базе Агентства телевизионных новостей, а его вещание будет проходить с 7 утра до полуночи.

Канал планируют запустить в конце 2020 или начале 2021 года.

- Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего, - рассказал после совещания министр информации Александр Карлюкевич.

От белорусского Euronews до медиацентра - с какими предложениями руководители СМИ пришли к Лукашенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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