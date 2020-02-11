"Польша для поляков!": пятерых парней избили за русскую речь
В польском городе Торунь неизвестные напали на группу россиян, украинцев и белорусов из-за того, что они разговаривали на русском языке, сообщает Gazeta Wyborcza.
Поздно ночью неизвестные напали на пятерых людей с криками "Польша для поляков!". В группе пострадавших были как иностранцы, так и местные жители.
- Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной, - рассказал в своём Facebook один из пострадавших и добавил, что прохожие не пытались помочь русскоговорящим.
Он также сообщил, что инциденты с нападениями на национальной почве стали происходить всё чаще, и он не знает, как приглашать друзей-иностранцев в Польшу.
В полиции отметили, что нападение было зафиксировано камерами видеонаблюдения, и правоохранители пытаются установить личности преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU