"Польша для поляков!": пятерых парней избили за русскую речь

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:55:55+03:00

В польском городе Торунь неизвестные напали на группу россиян, украинцев и белорусов из-за того, что они разговаривали на русском языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из пострадавших рассказал о нападении в соцсети

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В польском городе Торунь неизвестные напали на группу россиян, украинцев и белорусов из-за того, что они разговаривали на русском языке, сообщает Gazeta Wyborcza.

Поздно ночью неизвестные напали на пятерых людей с криками "Польша для поляков!". В группе пострадавших были как иностранцы, так и местные жители.

- Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной, - рассказал в своём Facebook один из пострадавших и добавил, что прохожие не пытались помочь русскоговорящим.

Он также сообщил, что инциденты с нападениями на национальной почве стали происходить всё чаще, и он не знает, как приглашать друзей-иностранцев в Польшу.

В полиции отметили, что нападение было зафиксировано камерами видеонаблюдения, и правоохранители пытаются установить личности преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU