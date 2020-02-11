2020-02-11T17:34:05+03:00
Происшествия

Жителя Луганской области задержали при попытке вывезти часть вертолёта в Россию

Ему грозит до пяти лет заключения
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Оперативные сотрудники СБУ задержали жителя Луганской области при попытке вывоза килевой части военного вертолёта Ми-24 в РоссиюОперативные сотрудники СБУ задержали жителя Луганской области при попытке вывоза килевой части военного вертолёта Ми-24 в РоссиюФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Оперативные сотрудники СБУ задержали жителя Луганской области при попытке вывоза килевой части военного вертолёта Ми-24 в Россию.

- Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска, - сказано в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

Нарушителя ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сайт kp.ru писал о гражданине Финляндии, который пытался вывезти в страну из Ленобласти 102 пачки сигарет под обшивкой своей машины, но попался бдительным таможенникам. В итоге у него изъяли как контрабанду, так и автомобиль - "средство совершения преступления".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме заявили о том, что распад Договора РСМД показал слабость НАТО
Жителя Луганской области задержали при попытке вывезти часть вертолёта в Россию
"Продолжение последует": Эрдоган пообещал отомстить Сирии за нападение на турецких военных
Эксперт рассказал, какие выгоды получила Россия от санкций США
"Польша для поляков!": пятерых парней избили за русскую речь
В Беларуси планируют создать аналог Euronews
"Вопрос безопасности и демократии": Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ
Госдума установит для солдат-срочников оклад в размере 2 тысяч рублей
Бывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка
В Турции анонсировали телефонный разговор Эрдогана и Путина
Боевики сбили вертолет сирийской армии в Идлибе
В России предложили рассматривать все особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных
В Госдуме назвали блефом заявление Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил
Мишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
В МВД предложили фиксировать прохождение техосмотра на видео
Лукашенко призвал белорусскую прессу не "перебирать" в похвалах президента
В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках
Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии
В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США