Жителя Луганской области задержали при попытке вывезти часть вертолёта в Россию

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:34:05+03:00

Ему грозит до пяти лет заключения

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Оперативные сотрудники СБУ задержали жителя Луганской области при попытке вывоза килевой части военного вертолёта Ми-24 в Россию.

- Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска, - сказано в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

Нарушителя ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сайт kp.ru писал о гражданине Финляндии, который пытался вывезти в страну из Ленобласти 102 пачки сигарет под обшивкой своей машины, но попался бдительным таможенникам. В итоге у него изъяли как контрабанду, так и автомобиль - "средство совершения преступления".

ИСТОЧНИК KP.RU