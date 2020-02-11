В России запретили регистрировать автомобили на тех, кому нет 16 лет

11 Февр. 2020 2020-02-11T22:27:00+03:00

По новым правилам зарегистрировать машину можно только на гражданина старше 16 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

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С 1 января 2020 года в силу вступил закон, запрещающий регистрацию автомобиля за теми, кому не исполнилось 16 лет. Об этом в программе «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Сергеевич Мишуров.

Ранее такая лазейка в законе была очень популярна: автовладелец регистрировал машину на своего несовершеннолетнего ребёнка, которого по закону невозможно привлечь к административной ответственности. Таким образом, реальному владельцу автомобиля не приходили штрафы с камер, которые фиксируют большинство нарушений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760211" frameborder="0"></iframe> Новые правила регистрации автомобилей.

Роман Мишуров объяснил ведущим программы - журналисту Антону Челышеву и президенту Экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре, что по новым правилам зарегистрировать машину можно только на гражданина старше 16 лет. Впрочем, ребёнок всё также может стать собственником автомобиля, но чтобы поставить машину на учёт в подразделении ГИБДД, её придётся зарегистрировать на одного из родителей или опекунов.

ИСТОЧНИК KP.RU