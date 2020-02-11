В подмосковном Видном столкнулись автобус и грузовик, шесть человек пострадали

11 Февр. 2020 2020-02-11T23:27:34+03:00

О состоянии пострадавших пока информации нет, их осматривают медики Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вечером во вторник, 11 февраля, в подмосковном городе Видное столкнулись рейсовый автобус и грузовик МАЗ, в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России, уточнив, что авария произошла в 21:20 на Белокаменном шоссе в районе дома 14.

«В 21:20 в городе Видное на Белокаменном шоссе в районе дома 14 произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля МАЗ. В результате происшествия пострадали шесть человек – пассажиры автобуса», - говорится в сообщении ведомства.

О состоянии пострадавших пока информации нет, их осматривают медики. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства аварии устанавливаются, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 января в Калужской области перевернулся экскурсионный автобус, тогда травмы получили семь человек, всех пришлось госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU