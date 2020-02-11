2020-02-11T23:27:34+03:00
Происшествия

В подмосковном Видном столкнулись автобус и грузовик, шесть человек пострадали

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
О состоянии пострадавших пока информации нет, их осматривают медикиО состоянии пострадавших пока информации нет, их осматривают медикиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 11 февраля, в подмосковном городе Видное столкнулись рейсовый автобус и грузовик МАЗ, в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России, уточнив, что авария произошла в 21:20 на Белокаменном шоссе в районе дома 14.

«В 21:20 в городе Видное на Белокаменном шоссе в районе дома 14 произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля МАЗ. В результате происшествия пострадали шесть человек – пассажиры автобуса», - говорится в сообщении ведомства.

О состоянии пострадавших пока информации нет, их осматривают медики. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства аварии устанавливаются, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 января в Калужской области перевернулся экскурсионный автобус, тогда травмы получили семь человек, всех пришлось госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посольство России в Германии назвало аморальными высказывания посла Польши о Второй мировой войне
В подмосковном Видном столкнулись автобус и грузовик, шесть человек пострадали
В России запретили регистрировать автомобили на тех, кому нет 16 лет
"Честные и правдивые": Лукашенко похвалил белорусские СМИ
"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока-2"
США и ФРГ более 50 лет следили за секретными переписками 130 стран
В Хамовниках из горевшего жилого дома спасли 11 человек
В Госавтоинспекции объяснили, зачем россиянам выбирать изготовителя автономеров
Сроки получения материнского капитала сократятся до 5 дней
Умер легенда "Спартака" Валерий Рейнгольд
В РФ изменились правила регистрации автомобилей
"Распространение не ускорится": ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг коронавируса
Мужчина нашел в гараже средневековый меч и продал его, увеличив цену в 150 раз
В Генштабе показали полное собрание орденов и медалей за 300 лет истории России
В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание
Помпео: США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана
COVID 19: Новому коронавирусу дали официальное название
ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев