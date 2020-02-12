Роспотребнадзор предупредил о последствиях потребления снюса

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:30:20+03:00

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Снюс – это один из видов бездымного табака, который изготавливается из измельчённых листьев. Изначально его придумали, чтобы человек мог получить очередную дозу никотина в местах, где курить нельзя, например, в самолетах и ресторанах.

Предполагалось, что бездымный табак менее вреден и содержит не так много канцерогенов как сигареты, но на деле он тоже может вызывать мутации.

"Безвредность снюса" - опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака лёгких", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU