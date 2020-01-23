Официально снюс запрещен, но купить его может даже ребенок

«Закинул два пакетика и ошалел»

- Маш, на - закинься снюсом, - говорит 10-летняя Вика моей дочке, протягивая конфету «холодок» (плоские такие карамельки).

Я в шоке! Мы в гостях, где куча пар с детьми. Приличные, не маргиналы. Выясняется, что все без исключения школьники прекрасно знают, что такое снюс. И даже вон в него играют, балуются.

- У нас в школе в туалете на переменке даже пятиклассники разбивают шайбу (снюс продают в круглых цветных баночках. - Ред.), - используя уже какой-то блатной жаргон, разъясняет мне 12-летняя племянница Алина.

Педагоги уже просто задыхаются от снюса. Эта отрава - во всех без исключения школах. Я, взрослый человек, еще пару месяцев назад была вообще не в курсе, что это такое. А та же 10-летняя Вика, которая выдавала «холодок» за снюс, очень доходчиво объяснила мне:

- Это такие конфетки с табаком. Их продают в табачных магазинах. Со вкусом лимонада или ягод. Я ВКонтакте читала про них, ничего страшного. Ну как сигареты, только не воняют.

Примерно то же самое сказали мне и другие опрошенные дети. Типа побаловаться, и родители не почувствуют запаха.

Смертельные конфетки

Но на самом деле в одной безобидной «конфетке» может быть никотина, как в 20 или больше сигаретах. Не окрепший еще организм реагирует жесткими отравлениями, эпилептическими припадками, комой. Причем некоторых детей забирали в больницу прямо из школы.

- Осенью кто-то в сети запустил флешмоб - кто больше засунет пакетиков себе под губу и дольше продержит, - рассказывает мне инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Малкина.

Только за ноябрь и декабрь в разных уголках страны были зафиксированы десятки случаев отравления несовершеннолетних снюсами. В Москве, Новосибирске и Смоленске подростков спасти не удалось.

Возраст потребления снюсов катастрофически молодой. Употребляют даже младшеклассники.Фото: YouTube

«Не могла отказаться и попробовала...»

- А кто же ей продает-то? Это что, так легко? - спрашиваю у племянницы.

- Просят старшеклассников купить - они подделывают первую страницу паспорта, мол, им уже есть 18.

Так Алина и болтанула, что сама успела попробовать.

- Гуляли на футбольной коробке. Там парни и девушки старшие из нашей школы постоянно собираются. Мы спросили, почему это так наплевано. Тогда и услышали про снюс в первый раз. Наташа Шлепунова, ей 17, дала нам две штучки. Ну как я могла отказаться, решили бы, что я лохушка. Но так жечь стало во рту, что я сразу выплюнула. Потом голова кружилась.

Схема втягивания в употребление стара и всем известна. Открываю ВКонтакте, а там тысяча пабликов «Девочки и снюс», «Пацаны и снюс». Все расписано, что принимать и как. Тематические приколы, картинки. А в YouТube полным-полно видеообзоров.

- Этот со вкусом колы просто огонь. Больше минуты не смог продержать, - кривляется перед камерой подросток лет 16. - О! Штырит не по-детски.

Комментариев под видео тысячи:

«Я покупаю регулярно уже полгода. Просто докапываюсь до продавщицы, что там нет табака, и она продает».

«Я в интернете заказываю, там всем по фигу».

Но в последний месяц на всех этих многотысячных пабликах сообщения тревожного характера: «У нас перестали продавать, паника! Пришлите посылкой, у кого еще есть в продаже», «Где купить в Курске? Срочно ищу!».

В конце декабря проблему снюса поняли в правительстве и Госдуме. А в самом начале января Роспотребнадзор провел масштабные рейды по всей стране.

Еще до Нового года я заставила Алину показать все места, где эту отраву продают детям. И отправила адреса в полицию. А сейчас взяла ее и одноклассника Сережу, потребителя снюса со стажем, и заставила их пройтись по всем этим адресам. С проверкой.

Ничего нет, но вы ищите

Первая точка - табачный ларек в 200 метрах от школы (!). Знаменитое место на районе. Здесь отоваривались опасной смесью ученики двух альма-матер.

Хозяин нервно курит у двери. И явно с ходу узнает Сережу.

- Все, тут больше не торгуют, - возвращаются мои «шпионы». По плану они должны были купить, а я - зайти следом, чтобы поймать с поличным. - Перед самым праздником один пятиклассник пришел с мамой. Она увидела у него шпак (это еще одно название снюса. - Ред.), устроила разборки. Вызвала полицию.

Подождав 5 минут, в ларек зашла я. Но и мне снюс не продали.

- С 24 декабря запрещено, - развел руками хозяин лавки. - Весь товар мы вернули поставщикам.

Пока шли на другую точку, Серега устроил массовый обзвон дружков.

- Колян сказал, в интернете продают спокойно. За доставку надо 100 рэ накинуть. Но привезут, только если большую партию заказать, на троих например.

Для подростка это существенные деньги.

- Я один пак (пакетик, их в коробке около 10) по два-три раза гоняю. Так недели на две хватало. А теперь с запретом все переходят на вейпы. Надо бы накопить денег и тоже купить.

И на второй точке - вайпшопе - снюса раздобыть не удалось.

- Сейчас опасно, облавы везде, - пуская клубы химического дыма, сообщил моим продавец, которому и самому хорошо если 18. - Может, через недельку успокоится. Приходите позже.

Но друзья-товарищи Сережи уже накидали проверенных интернет-адресов. Сидя на скамейке неподалеку, мы заказали товар с доставкой. По телефону продавец ни возраст, ни что-либо еще не спросил. Через 2 часа нам привезли упаковку.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Кому закон не писан?

На популярных пабликах про снюс на главных страницах висят объявления. Все одинаковые, под копирку.

«Пришло время серьезно поговорить. СНЮС (бестабачные никотиновые пэки) НЕ ЗАПРЕТИЛИ И НЕ ЗАПРЕТЯТ! Это просто невозможно. Если запрещать, то под этот же закон попадут сигареты, жвачки с никотином (которые продаются в аптеке). Не ведитесь на эту чушь. Запрещен табачный снюс! Бестабачные никотиновые пэки - нет и не будут!»

Вот так отчаянно цепляются за клиентуру - детей и подростков - сволочи продавцы. Берегите своих детей. Найдите и покажите им страшные видео последствий употребления, их в интернете полно. Следите, с кем они дружат и в каком виде приходят домой.

К сожалению, враг не дремлет. И под видом безобидных конфет могут продать доверчивым подросткам все что угодно.

МНЕНИЕ НАРКОЛОГА

- В одном пакетике снюса никотина (психоактивного вещества) может быть в 5, 10 или 100 раз больше, чем в обычной сигарете, - объясняет врач-нарколог Сергей Лазарев. - В сигарете - от 0,5 до 1,5 мг, в пакетиках доходит и до 50, и даже до 100 мг. Крепость снюса разная, и подростки вряд ли будут всматриваться в цифры на упаковке. В итоге получить передозировку гораздо проще. Так же как и зависимость. И если в 12 - 13 лет мозг уже привыкает к стимуляции дофамина (гормона радости), то что будет в 18? Однозначно это втягивание в наркоманию и омоложение потребителей наркотиков.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Снос и другие никотиновые, бестабачные смеси официально запрещены правилами реализации табачной продукции, - говорит юрист Сергей Пименов. - То есть административным законодательством. Так что, если видите где-нибудь их в свободно продаже, звоните в Роспотребнадзор. Или по 02, там уже сообщат кому следует. В настоящее время а Госдуме на рассмотрении проект внесения поправок в антитабачный закон. Будет предусмотрена более серьёзная, уголовная ответственность за продажу никотиносодержащей продукции детям и подросткам.

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