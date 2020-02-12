2020-02-12T11:44:27+03:00
Происшествия

Неожиданный снегопад унес семь жизней в Иране

Из-за стихии закрыты школы и вузы, в провинциях возникли проблемы с электричеством
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Иран обрушился мощный снегопадНа Иран обрушился мощный снегопадФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Иране сильнейший снегопад унес жизни, по меньшей мере, семи человек. Пятеро погибли в городе Рудбаре. Здесь из-за стихии сошла лавина. Еще два человека погибли в Реште, где из-за снега обрушилась крыша здания.

Во многих провинциях из-за непредвиденной стихии возникли проблемы со связью и электричеством. В школах и вузах отменены занятия. Синоптики обещают, что температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов. И это при том, что в это время года среднемесячная температура воздуха в стране составляет порядка 16 градусов выше ноля, передает сайт телеканала «Звезда».

Маленьких иранцев неожиданный снегопад удивил и обрадовал. Многие из них никогда раньше не видели снега. В связи с тем, что занятия для детей были отменены, школьники получили возможность погулять под снегом, поиграть в снежки и даже слепить снеговика, передает сайт NEWS.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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