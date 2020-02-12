2020-02-12T12:09:58+03:00
Происшествия

В Подмосковье онкобольной пациент хосписа отпросился домой, чтобы совершить суицид

Пенсионер соврал, что ему нужно покормить кошек, а на следующее утро был обнаружен мертвым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Подмосковье покончил с собой 62-летний пенсионер, который в последнее время жил в хосписе. Из-за множества разных заболеваний, включая онкологию и отсутствие одной почки, бывший водитель машины скорой помощи вынужден был постоянно находиться под присмотром медиков.

Семьи у мужчины не было, а потому было решено поселиться в хосписе при больнице, где он раньше работал. В понедельник, 10 февраля, пенсионер ненадолго отпросился домой, якобы чтобы покормить кошек. На следующее утро его обнаружили мертвым.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, онкобольной совершил суицид. Тело мужчины нашли медики, которые должны были забрать его и отвезти на гемодиализ. Признаков насильственной смерти не обнаружено, зато дома у бывшего шофера в деревне Михалево Можайского городского округа было много старого, уже поржавевшего оружия - три ружья, нарезной карабин и несколько сотен патронов разных калибров. Все это полицейские изъяли.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Подмосковье онкобольной пациент хосписа отпросился домой, чтобы совершить суицид
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