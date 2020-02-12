Школам посоветовали привлекать работодателей к внеклассной работе
Министерство просвещения посоветовало школам привлекать работодателей к внеклассной деятельности и профориентации. Рекомендации были вынесены на основе анализа, проведенного РАНХиГС.
Согласно исследованию, только четверть школ (26,2%) в стране сотрудничает с представителями рынка труда. Из-за того, что дети не могут определиться со своими профессиональными предпочтениями в школе, каждый второй студент разочаровывается в выбранной профессии уже ко второму курсу.
Автор исследования — замдиректора центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Айрат Сатдыков отметил, что участие работодателей в процессе воспитания необходимо.
- Это позволяет организовать раннюю профориентацию, познакомить учеников с тенденциями рынка труда, — подчеркнул эксперт.
В свою очередь заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что опыт профориентации больше актуален для сельской местности. В мегаполисах существует масса возможностей дополнительного профильного образования, что позволяет школьникам более точно сделать выбор в пользу той или иной будущей профессии, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU