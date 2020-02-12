2020-02-12T19:13:09+03:00
Общество

Автоэксперты оценил идею запретить насильникам и убийцам работать таксистами

Предложение исходит от Минтраса
Елена АКИМОВА
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Минтранс предлагает запретить судимым людям работать в такси и на общественном транспортеМинтранс предлагает запретить судимым людям работать в такси и на общественном транспортеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Автоэксперты оценили предложение Минтранса запретить насильникам, убийцам и террористам (лицам, судимым по тяжким статьям) работать таксистами и водить общественный транспорт. К инициативе ведомства отнеслись неоднозначно, а многие отмечают, что если человек просто оступился, его нельзя лишать профессии.

- Тут же возникает вопрос: а контролером в метро можно, а охранником? Мне кажется, это какого-то принципиального значения не имеет. Вот это точно было бы правильно относительно людей, которые злоупотребляли наркотическими средствами, — это да. В других случаях не считаю правильным данные ограничения, - рассуждает автоэксперт, вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Он также назвал предложение Минтранса «чепухой и имитацией деятельности».

- Решить многие проблемы может жесткая медицинская комиссия, пластиковая перегородка между водителем и пассажиром — это все, что я вижу. Порой таксисты подвергаются большему риску, чем пассажиры, — резюмировал Хайцеэр.

С ним согласен еще один автоэксперт - председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта таксист Андрей Попков. Он тоже упомянул случаи, когда водители становятся жертвами.

- Отдельно нужно решать проблему с иностранными гражданами. Сегодня такой а-ля водитель „работает“ в такси, водит арендованный автомобиль — будет брать справку о судимости? Кто ему ее даст? Соответственно, нести ответственность за подобное должен и собственник машины. Юридически в такси работы нет, но есть прокат. Ездят все кому не лень, - комментирует телеканалу «360» Попков.

Единственный выход из ситуации - навести порядок в сфере такси. Должен быть полноценный работодатель и поле для применения Трудового кодекса.

- Пришел на работу, устроился — трудовая книжка, социалка, пенсии. Человек должен быть защищен, — заключил Попков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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