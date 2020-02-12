Судимым за тяжкие преступления в России могут запретить водить такси и автобусы

12 Февр. 2020 2020-02-12T04:50:27+03:00

Если законопроект будет принят, лицам с непогашенной судимостью за тяжкие преступления запретят водить такси и общественный транспорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В России могут запретить водить такси, автобусы, трамваи и троллейбусы лицам, ранее судимым за убийства, изнасилования, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, терроризм и другие тяжкие преступления. С таким предложением Минтранс, уже разработавший соответствующий законопроект. В министерстве поясняют, что эта мера необходима ради безопасности пассажиров.

Ведомство планирует представить документ правительственной комиссии по законопроектной деятельности уже летом, в июле этого года, а на рассмотрение Госдумы – в октябре, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Издание отмечает, что инициативу Минтранса готовы поддержать в большинстве парламентских фракций. Если законопроект будет принят, индивидуальные предприниматели и юридические лица не смогут допускать к управлению общественным транспортом водителей с непогашенной судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU