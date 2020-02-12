Ученые разработали аппарат, позволяющий ставить диагнозы по свечению кожи
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского (МОНИКИ) разрабатывают уникальный аппарат, который поможет врачам ставить диагнозы по свечению кожи пациента.
Аппарат называется «Мультиком» и выглядит довольно просто: небольшой металлический ящик с тонкой трубкой, которая светится на конце. Прибор может распознавать покровы тела и диагностировать ряд нарушений по свечению.
- Мы этого не видим, но мы светимся. Чтобы считать свечение нужно специальное оборудование. Разработка позволит «просветить» человека и вывести на экран информацию. По принципу эндоскопа, которым исследуют желудок, только его не нужно глотать, - рассказывает телеканалу «360 » научные сотрудники МОНИКИ Полина Глазкова и Ирина Разницына.
Прибор планируют дорабатывать и, если все пойдет по плану, то к практикующим хирургам умный помощник может попасть через 5-10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU