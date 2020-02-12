2020-02-12T19:42:26+03:00
В мире

"Он становится жестче": В партии "Слуга народа" заявили о хронической усталости у Зеленского

Глава фракции выразил надежду на то, что президент Украины "не разочаруется в своей команде"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия рассказал, что у президента Украины Владимира Зеленского хроническая усталость. Также, по его словам. лидер Незалежной стал жестче за время президентства.

Арахамия выразил надежду на то, что Зеленский "не разочаруется в своей команде".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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