Глава офиса Зеленского признал, что президент Украины устал «из-за негатива»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-31T11:14:20+03:00

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По словам главы офиса президента Украины, Владимир Зеленский устал. Причиной тому стали, как сообщает Андрей Богданов, негатив со стороны СМИ и едкие комментарии украинцев в социальных сетях. Все это лидер страны «воспринимает очень болезненно».

- Я иногда ему говорю: «Перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия», - приводит его слова газета «Украинская правда».

Богданов считает, что сказывается также напряженный график работы – Зеленский «все время куда-то ездит.

- У него много международных встреч уровня, какого Порошенко и не снилось. Он уже очень популярный в мире человек.

Популярность, по его мнению, связана в том числе с историей о публикации стенограммы разговора с Трампом, которая в итоге привела к началу процедуры импичмента президента США.

Напомним, в последнее время Зеленский подвергается критике со стороны украинцев чаще – причиной стал его разговор с ополченцами во время посещения села Золотое. Тогда глава Украины призвал собеседника к уважению фразой «Мне 42 года. Я не лох какой-то». Позже именно этой репликой встречали президента в Мариуполе.

"Я ж не лох": в Мариуполе развернули плакат и песню к приезду Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU