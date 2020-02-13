Совбез ООН по запросу России проведет 18 февраля встречу для анализа выполнения минских соглашений
В Совете безопасности ООН проведут 18 февраля встречу, посвященную выполнению минских соглашений. Соответствующий запрос в организацию направила российская сторона. Напомним, договор был принят 5 сентября 2014 года, а спустя полгода, 12 февраля 2015 года, дополнен.
Основные положения минского соглашения приняты в ходе встречи лидеров стран "нормандской четверки" – России, Франции, Германии и Украины.
- В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений, -сообщил ТАСС заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Соглашение состоит из 13 пунктов, которые должны были быть выполнены до конца 2015 года. В числе требований - прекращение огня на Донбассе, проведение в Донбассе местных выборов, отвод сил, амнистия и отмена преследования лиц в связи с событиями в Луганской и Донецкой областях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о желании переписать минские соглашения, он ссылался на то, что подписывал документ не он, а его предшественник. Нынешнего украинского лидера не устраивает порядок выполнения Украиной требований, предписанных договором.
ИСТОЧНИК KP.RU