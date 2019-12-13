Зеленский заявил, что «может изменить и будет менять» Минские соглашения

СЕГОДНЯ 02:07 2019-12-13T02:09:30+03:00

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Владимир Зеленский заявил о желании изменить Минские соглашения, несмотря на договоренности, достигнутые на «нормандском саммите» в Париже. В рамках четырехсторонней встречи главы стран России, Украины, Франции и Германии одобрили выполнение условий Минского соглашения, причем пункты документа решено было не менять.

В интервью журналистам телеканала «1+1» украинский президент заявил, что хотел бы «переписать» соглашение. В частности, украинскую сторону не устраивает пункт о контроле границы. По документу сначала в Донбассе должны пройти выборы, а затем украинская сторона получает контроль над границей. Но в киевском правительстве хотели бы, чтобы было наоборот – сначала контроль, потом выборы.

Он напомнил, что соглашение подписывал не он, а предыдущая команда. Однако, «нынешней власти» приходится выполнять условия, на которые «пошла власть в те времена».

- Я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция, -сказал Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU