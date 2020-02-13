2020-02-13T06:26:13+03:00
В мире

Выбрана лучшая фотография дикой природы 2019 года: Победил снимок сражающихся в метро мышей

Фотография Сэма Роули признана лучшей в мире в премии LUMIX People's Choice Award
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фотографу пришлось лежать на полу в метро, чтобы сделать этот кадр фото: www.instagram.com/p/B8dkbv8Ang5/Фотографу пришлось лежать на полу в метро, чтобы сделать этот кадр фото: www.instagram.com/p/B8dkbv8Ang5/Фото: Instagram.com
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Мыши в лондонском метро оказались фотогеничнее, чем леопарды и носороги – снимок двух дерущихся грызунов признан лучшим фото дикой природы, сообщает CNN. Имена победителей премии LUMIX People's Choice Award назвали 12 февраля. Теперь работа фотографа Сэма Роули экспонироваться в Музее естественной истории.

На фотографии, которая принесла ему победу, две мыши дерутся за кусок еды, оброненной кем-то из пассажиров метро в Лондоне. Чтобы сделать этот кадр, Роули улегся на пол в подземке и терпеливо ждал, когда появятся мыши. Надежды фотографа оправдались с лихвой – грызуны не только появились, но и продемонстрировали для фото свои боевые качества.

- Образ, запечатленный Сэмом, показывает то, как дикая природа функционирует в среде, где доминирует человек,- сказал директор музея Майкл Диксон. - Поведение мышей определяется нашим распорядком дня, транспортом, который мы используем, и пищей, которую мы выбрасываем.

Фото стало лучшим из 48000 снимков, отправленных на конкурс.

Также жюри отметили фото под названием «Проигранная битва» - на снимке изображена обезьяна в боксерских перчатках, а также детеныш черного носорога по кличке Китуй, оставшийся без матери.

martinbuzoramartinbuzora
Мартин Буроза –фотография «Приемная мать»
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aaron_gekoskiaaron_gekoski
Аарона Гекоски – фотография «Проигранный бой»
283 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Выбрана лучшая фотография дикой природы 2019 года: Победил снимок сражающихся в метро мышей
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