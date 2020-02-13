Мишустин призвал опустить ипотечную ставку ниже 8%
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8% и поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов.
Глава правительства также призвал сделать так, чтобы не было возможности накручивать ставку, и поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Также Мишустин отметил, что ставка по ипотеке в 9% не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия россиян и потребовал снизить её за счёт использования новых технологий.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением. Новый куратор стройкомплекса также призвал снижать ставки, назвав текущую ставку кабалой, после которой людям не на что есть.
В тот же день, по итогам заседания Совета директоров, Банк России принял решение снизить размер ключевой ставки - минимального процента, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых.
ИСТОЧНИК KP.RU