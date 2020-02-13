2020-02-13T11:28:15+03:00
Экономика

Мишустин призвал опустить ипотечную ставку ниже 8%

Премьер также поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин отметил, что ставка по ипотеке в 9% не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия россиянМихаил Мишустин отметил, что ставка по ипотеке в 9% не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия россиянФото: REUTERS
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8% и поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов.

Глава правительства также призвал сделать так, чтобы не было возможности накручивать ставку, и поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.

Также Мишустин отметил, что ставка по ипотеке в 9% не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия россиян и потребовал снизить её за счёт использования новых технологий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением. Новый куратор стройкомплекса также призвал снижать ставки, назвав текущую ставку кабалой, после которой людям не на что есть.

В тот же день, по итогам заседания Совета директоров, Банк России принял решение снизить размер ключевой ставки - минимального процента, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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