Казахстан перейдет к электронной переписи населения в 2030 году

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:18:02+03:00

Пока что остается много вопросов относительно баз данных и интеграции

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Казахстан планирует отказаться от традиционного способа проведения национальной переписи населения в пользу электронного формата. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил председатель комитета по статистике министерства национальной экономики Нурболат Айдапкелов.

"Мы откажемся от проведения переписи – это будет 2030 год, однозначно. Тогда будет полностью электронный формат, причем опросов не будет", - сказал чиновник.

Он добавил, что, скорее всего, Казахстан возьмет пример со скандинавских стран. Речь идет о регистровой системе - срез будет делаться на конкретный момент времени и на основе этого будет формироваться статистика. Пока же остается слишком много вопросов по базам данных и интеграции.

"Качество баз данных хорошее, но не отвечает всем требованиям. И по этим базам нельзя получить все ответы на все 84 вопроса, которые мы сюда включили (в перепись населения 2020 года - прим. ред.)", - цитирует "Vласть" Айдапкелова.

Сайт kp.ru писал, что на Украине недавно тоже отказались от старого способа переписи населения и провели его сразу по трем методикам.

ИСТОЧНИК KP.RU