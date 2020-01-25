Среди населения Украины выросла доля русских

Как-то незаметно мимо широкой общественности прошли итоги переписи, прошедшей на Украине. Ну, как переписи, это было не классическое мероприятие, а некое высчитывание населения по трем методикам, учитывающее и данные государственных органов, и количество абонентов сотовой связи и что-то там еще. Аутентичность итогов вызывает большие сомнения, поскольку на Украине можно купить в любом количестве без предъявления документов сим-карты, но да за неимением гербовой, как говорится, пишут на простой. Так или иначе, министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет озвучил цифры.

- Три методики дали приблизительно одинаковый результат. 37 миллионов 289 тысяч лиц населения, присутствующего на территории Украины. К сожалению, эта сумма не включает тех людей, которые постоянно живут за границей и на оккупированных территориях. Это то количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года, - заявил он официально и высказал сомнения в необходимости после проведенного подсчета проводить еще и настоящую перепись населения, поскольку в ходе пробной переписи в одном из районов Киева и Киевской области «порядка 25% зарегистрированных на данных территориях человек вовсе не открыли дверь переписчикам, приходившим к каждому респонденту порядка 5 раз». Одним словом, каждый четвертый не доверяет представителям государства.

37 миллионов 289 тысяч – запомним. Политологи не преминули отметить демографические показатели на момент получения Украиной независимости – тогда количество населения составляло около 52 млн человек, а многие из экспертов усомнились в приведенных цифрах, считая их завышенными и оценивая реальное количество жителей в диапазоне от 25 до 32 миллионов человек.

Но более интересным представляется другое. Экс-вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» озвучил совершенно, казалось бы, неожиданный результат.

- Последняя перепись населения произошла в 2001-м году, когда у нас был Крым и когда у нас была часть Донбасса. Так этнических украинцев по этой переписи населения было 77,8%. Почему сейчас, когда мы потеряли Крым, когда мы потеряли часть Донбасса, эта цифра уменьшилась? У меня есть знак вопроса, - недоумевает он. И есть отчего. Ведь именно жители Крыма и востока Украины традиционно считали себя больше русскими, чем украинцами, и это они, по большей части, давали долю в более 22% населения, заявивших о русских корнях. А сейчас, когда Крым воссоединился с Россией, а Донбасс откололся от Украины, доля этнических украинцев должна была вырасти, потому что эти регионы уже не считали. Однако, если верить данным переписи и Кошулинскому, свою принадлежность к украинскому этносу указали лишь 75%.

Из чего – выросшей доли русских среди всего населения страны - можно сделать, по крайней мере, два вывода. Первый, что мигрирует на постоянное место жительства за границу, в Европу, в первую очередь, именно украинское население. Это оно бежит со всех ног из своей страны. И второй - что вся русофобская пропаганда и антироссийская истерия украинских властей и радикальных местных националистов не достигает своей цели, не может заставить русских Украины отречься от собственного происхождения.

В Киеве и других городах продолжают звучать антироссийские лозунги.

- Надо сделать так, чтобы вещание русскоязычных каналов было в два раза дороже, а украинских – в два раза дешевле, - заявил на днях на пресс-конференции в Киеве бывший член Конституционного суда (!!!) и экс-генпрокурор Украины Виктор Шишкин. - Ввоз книг на английском, немецком, французском – нормально. Ввоз книг на языке агрессора – уже ненормально. Хотите – ввозите, но давайте в десять раз увеличим пошлину, потому что это агрессор. Или вообще не ввозите.

И был встречен с этим спичем бурными аплодисментами собравшейся публики. Другие «активисты» предлагают разделить население Украины на полноценных граждан и лишенных гражданских прав «жителей». Но, похоже, что чем активнее они выступают со своими ксенофобскими идеями, тем меньшую начинают получать поддержку в обществе. Они, конечно, правят бал. Но это всего лишь пока.