Госдума рассмотрит продление срока внесения поправок в Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о том, что Госдума 17 февраля рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию России.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Путин во время выступления на встрече с конституционной комиссией заявил, что голосование за поправки в Конституцию должно быть в будний день, но его нужно обязательно сделать выходным.
Также kp.ru сообщал, что при внесении поправок в Конституцию России придётся изменить порядка 50 законодательных актов. Путин на встрече с рабочей группой заявил, что на данный момент поступило 500 проектов поправок в Конституцию и назвал это серьёзным вызовом.
Напомним, что сегодня, 13 февраля президент встретился с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
В январе президент внёс в Госдуму законопроект о поправке в Основной закон, который в первом чтении поддержала Палата. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
ИСТОЧНИК KP.RU