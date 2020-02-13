2020-02-13T16:21:33+03:00
Политика

Госдума рассмотрит продление срока внесения поправок в Конституцию

Вопрос будет обсуждаться 17 февраля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Госдума 17 февраля рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию РоссииГосдума 17 февраля рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о том, что Госдума 17 февраля рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Путин во время выступления на встрече с конституционной комиссией заявил, что голосование за поправки в Конституцию должно быть в будний день, но его нужно обязательно сделать выходным.

Также kp.ru сообщал, что при внесении поправок в Конституцию России придётся изменить порядка 50 законодательных актов. Путин на встрече с рабочей группой заявил, что на данный момент поступило 500 проектов поправок в Конституцию и назвал это серьёзным вызовом.

Напомним, что сегодня, 13 февраля президент встретился с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

В январе президент внёс в Госдуму законопроект о поправке в Основной закон, который в первом чтении поддержала Палата. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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