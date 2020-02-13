13 Февр. 2020 2020-02-13T17:31:34+03:00

"Пока я президент": Путин пообещал сохранить в России понятия "мама" и "папа" Фото: REUTERS

Президент отметил, что в стране никогда не появится понятие "родитель 1 и родитель 2"

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Российский лидер Владимир Путин пообещал, что пока он остается главой государства в РФ не появится понятие "родитель 1 и родитель 2". Президент подчеркнул, что идея защищать традиционные семейные ценности является правильной сама по себе.

- Будет "папа" и "мама", - подчеркнул Путин. Об этом президент упомянул на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

При этом Путин подчеркнул, что "нужно только подумать, в каких формулировках в Конституции и где сделать эти поправки", пишет "ТАСС".

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов представил поправки в федеральный бюджет в рамках реализации ежегодного послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию. Так, в бюджет страны поступит часть доходов Центрального банка России. Кроме того, в пакет поправок вошел законопроект о покупке контрольного пакета акций "Сбербанка".

ИСТОЧНИК KP.RU