2020-02-13T17:31:34+03:00
Общество

"Пока я президент": Путин пообещал сохранить в России понятия "мама" и "папа"

Президент отметил, что в стране никогда не появится понятие "родитель 1 и родитель 2"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
"Пока я президент": Путин пообещал сохранить в России понятия "мама" и "папа""Пока я президент": Путин пообещал сохранить в России понятия "мама" и "папа"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин пообещал, что пока он остается главой государства в РФ не появится понятие "родитель 1 и родитель 2". Президент подчеркнул, что идея защищать традиционные семейные ценности является правильной сама по себе.

- Будет "папа" и "мама", - подчеркнул Путин. Об этом президент упомянул на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

При этом Путин подчеркнул, что "нужно только подумать, в каких формулировках в Конституции и где сделать эти поправки", пишет "ТАСС".

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов представил поправки в федеральный бюджет в рамках реализации ежегодного послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию. Так, в бюджет страны поступит часть доходов Центрального банка России. Кроме того, в пакет поправок вошел законопроект о покупке контрольного пакета акций "Сбербанка".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдеп: США ввели санкции против трех российских организаций
"Пока я президент": Путин пообещал сохранить в России понятия "мама" и "папа"
"Нужно подумать": Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой
Госдума рассмотрит продление срока внесения поправок в Конституцию
Путин: День голосования за поправки в Конституцию должен быть выходным
При внесении поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законов
"Это серьезный вызов": Путин заявил о поступлении 500 проектов поправок в Конституцию
Россияне в День святого Валентина поведут любимых в ресторан, но не станут дарить секс-игрушки
Суд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести данные пользователей в РФ
Центробанк хочет дать солдатам-срочникам право на кредитные каникулы на время службы
Правительство выделило 22 млн рублей на приобретение лекарств детям
Первый замглавы ФТС оценил, как отразится коронавирус на торговле России с Китаем
Ученые: короновирус может жить на предметах до девяти дней
"Газпром" приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса
Правительство одобрило законопроект о покупке акций "Сбербанка" у ЦБ
Песков: Путин восхищался подвигами разведчика Алексея Ботяна