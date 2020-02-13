Силуанов представил поправки в бюджет для реализации послания Путина

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:25:29+03:00

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Министр финансов России Антон Силуанов представил поправки в федеральный бюджет в рамках реализации ежегодного послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию.

В документе говорится о том, что помимо расходов на социальные меры вырастут также и доходы. В 2020 году они прибавят 214 миллиардов рублей, в 2021-м - 645 млрд, а в 2022 - 755 млрд.

Также в бюджет страны поступит часть доходов Центрального банка России. Кроме того, в пакет поправок вошел законопроект о покупке контрольного пакета акций "Сбербанка".

"Мы направляем на это мероприятие (покупку акций Сбербанка - прим. ред.) средства Фонда национального благосостояния, которые превышают тот семипроцентный уровень, сверх которого мы имеем возможность инвестировать средства. Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция", - цитирует ТАСС Силуанова.

По словам министра, прибыль от сделки пойдет на увеличение объема доходов федерального бюджета. Дополнительные расходы на обеспечение инициатив президента составят более двух триллионов рублей за три года.

Сайт kp.ru писал, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин требует от подчиненных "строгой бюджетной дисциплины", а значит страна не пойдет на значительные траты, чтобы вывести свою экономику из стагнации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU