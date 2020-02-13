2020-02-13T12:25:29+03:00
Экономика

Силуанов представил поправки в бюджет для реализации послания Путина

В пакет вошел проект о покупке акций "Сбербанка"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр финансов Антон СилуановМинистр финансов Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Министр финансов России Антон Силуанов представил поправки в федеральный бюджет в рамках реализации ежегодного послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию.

В документе говорится о том, что помимо расходов на социальные меры вырастут также и доходы. В 2020 году они прибавят 214 миллиардов рублей, в 2021-м - 645 млрд, а в 2022 - 755 млрд.

Также в бюджет страны поступит часть доходов Центрального банка России. Кроме того, в пакет поправок вошел законопроект о покупке контрольного пакета акций "Сбербанка".

"Мы направляем на это мероприятие (покупку акций Сбербанка - прим. ред.) средства Фонда национального благосостояния, которые превышают тот семипроцентный уровень, сверх которого мы имеем возможность инвестировать средства. Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция", - цитирует ТАСС Силуанова.

По словам министра, прибыль от сделки пойдет на увеличение объема доходов федерального бюджета. Дополнительные расходы на обеспечение инициатив президента составят более двух триллионов рублей за три года.

Сайт kp.ru писал, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин требует от подчиненных "строгой бюджетной дисциплины", а значит страна не пойдет на значительные траты, чтобы вывести свою экономику из стагнации.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян пока не будут менять на «необходимую самооборону»
Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"
"Где вы роетесь в интернете?": Песков попросил журналистов присылать ему ссылки на скандальные материалы
Комитет Рады заявил о недопустимости поставок воды в Крым
В ОКР рассчитывают на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 под своим флагом
Маткапитал смогут получать не только матери, но и отцы-одиночки, усыновившие ребенка
Силуанов представил поправки в бюджет для реализации послания Путина
Сенатор назвала заботой о людях введение дополнительных «часов тишины»
В Госдуме разведчика Алексея Ботяна назвали легендарной личностью
Казахстан перейдет к электронной переписи населения в 2030 году
Силовики прекратили уголовное дело против москвички, отбившейся от насильника ножом
Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по профилактике коронавируса
Мишустин призвал опустить ипотечную ставку ниже 8%
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Друг легендарного разведчика Ботяна рассказал о принципах ветерана