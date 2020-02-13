13 Февр. 2020 2020-02-13T21:43:52+03:00

"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской области Фото: REUTERS

В эфире Радио "Комсомольская правда" политик заявил, что не планировал в этом году принимать участие в выборах

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В эфире Радио "Комсомольская правда" экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отставку с поста главы региона. По мнению политика, в политику нужно приходить молодым людям.

- Отставка планировалась. Я считаю, что это правильно, мне не следует принимать в них участие. Нужно молодым людям приходить в политику, - подчеркнул Артамонов, напомнив, что на данный момент мир живет в веке цифровой экономики.

Экс-губернатор также выразил уверенность в своем преемнике Владиславе Шапше.

Напомним, в четверг, 13 февраля, российский лидер Владимир Путин отправил мэра Обнинска руководить Калужской областью. Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию. Врио губернатора региона стал Владислав Шапша. С сентября 2015 года Владисла занимал пост главы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU