2020-02-13T21:43:52+03:00
Политика

"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской области

В эфире Радио "Комсомольская правда" политик заявил, что не планировал в этом году принимать участие в выборах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской области"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской областиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В эфире Радио "Комсомольская правда" экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отставку с поста главы региона. По мнению политика, в политику нужно приходить молодым людям.

- Отставка планировалась. Я считаю, что это правильно, мне не следует принимать в них участие. Нужно молодым людям приходить в политику, - подчеркнул Артамонов, напомнив, что на данный момент мир живет в веке цифровой экономики.

Экс-губернатор также выразил уверенность в своем преемнике Владиславе Шапше.

Напомним, в четверг, 13 февраля, российский лидер Владимир Путин отправил мэра Обнинска руководить Калужской областью. Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию. Врио губернатора региона стал Владислав Шапша. С сентября 2015 года Владисла занимал пост главы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской области
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против российских компаний
Правительство Украины планирует провести перепись населения в Крыму с помощью спутника
Более половины граждан США сомневаются в честности выборов в стране
"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Россиян не планируют эвакуировать с судна, где распространяется коронавирус
"Будет побит рекорд 70-летней давности": Синоптики вновь пообещали россиянам аномальное тепло
"Я не умею за себя молиться": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь
Мария Захарова рассказала о запланированной год назад отмене виз с Грузией
"Америка разделилась на две части": Захарова заявила об "апокалиптичности" выборов в США