"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской области
В эфире Радио "Комсомольская правда" экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отставку с поста главы региона. По мнению политика, в политику нужно приходить молодым людям.
- Отставка планировалась. Я считаю, что это правильно, мне не следует принимать в них участие. Нужно молодым людям приходить в политику, - подчеркнул Артамонов, напомнив, что на данный момент мир живет в веке цифровой экономики.
Экс-губернатор также выразил уверенность в своем преемнике Владиславе Шапше.
Напомним, в четверг, 13 февраля, российский лидер Владимир Путин отправил мэра Обнинска руководить Калужской областью. Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию. Врио губернатора региона стал Владислав Шапша. С сентября 2015 года Владисла занимал пост главы администрации города.
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