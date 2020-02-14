Прослушивают до 25 человек: Трамп готов засекретить свои разговоры с иностранными лидерами

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:04:21+03:00

Телефонный разговор с Зеленским привел к голосованию за импичмент Фото: REUTERS

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Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что готов засекретить свои телефонные разговоры с иностранными лидерами. Один из таких разговоров едва не стоил президенту США кресла - переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским обернулись для Трампа началом процедуры импичмента. Демократы обвинили президента-республиканца в давлении на коллегу, якобы американский лидер шантажировал Зеленского непредоставлением военной помощи, если в Украине не начнут расследовать дело Байдена, главного конкурента Трампа на выборах. Байдена глава Белого дома подозревает в коррупции.

О содержании разговора сообщил "тайный информатор", после чего Трамп был вынужден опубликовать стенограмму телефонного разговора.

Теперь он хочет прекратить эту практику прослушивания бесед президента на высшем уровне. В интервью радиостанции iHeart президент США сообщил, что прослушка разговоров - наследие, доставшееся ему от предшественников.

- Когда ты звонишь иностранному лидеру, люди слушают. Я могу покончить с этой практикой, - сказал Трамп.

Он сообщил, что в мониторинге звонков иногда участвуют до 25 человек, начиная от стажеров до госсекретаря.

ИСТОЧНИК KP.RU