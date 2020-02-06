Сенат США проголосовал против импичмента Трампу

В среду в 16 часов по вашингтонскому времени Сенат США вынес вердикт по вопросу импичмента действующему президенту Дональду Трампу. Ранее билль о его отрешении от должности благополучно прошёл нижнюю ступень Конгресса — Палату Представителей США. Что неудивительно: та контролируется злейшими противниками магната — «демократами», у которых идея импичмента взошла на ура.

Статей у этого документа две: «Злоупотребление властью» и «Неуважение к Конгрессу». Обе связаны с тайными переговорами Трампа и украинского президента Владимира Зеленского летом прошлого года — якобы магнат пытался надавить на младшего товарища, дабы получить компромат на одного из своих главных противников — вероятного кандидата на пост президента на выборах-2020 Джо Байдена, чья семья замешана в выводе средств с Украины через нефтегазовую компанию Burisma.

Председательствовавший на процессе в Сенате судья Джон РобертсФото: REUTERS

Чётких доказательств данному обвинению против Трампа нет, но даже публикация стенограммы его телефонной беседы с Зеленским не убедила «демократов».

Однако в верхней палате, Сенате США, — напротив, большинство (хоть и неустойчивое) принадлежит республиканцам. Для реализации импичмента его должны поддержать не менее двух третей (то есть 67) сенаторов. Интрига сохранялась до последнего — например, республиканец (!) Митт Ромни оказался «ренегатом» и объявил, что будет голосовать за, то бишь против Трампа. Он стал первым сенатором в истории США, поддержавшим отрешение лидера собственной партии.

Республиканец Митт Ромни снискал сомнительную славу первого в истории сенатора, поддержавшего отрешение лидера собственной партии от властиФото: REUTERS

Тем не менее, в итоге сенаторы со счётом 52 голоса против 48 постановили оправдать Трампа по первой статье, и со счётом 53:47 — по второй. Почему проголосовавших «за» тут оказалось на одного больше? Тот самый Митт Ромни, видимо, поняв на первом голосовании, куда дует ветер, в итоге решил всё же оказаться на правильной стороне истории.

Ещё одна бурная страница 45-го президентства США перевёрнута.

Сенаторы со счётом 52 голоса против 48 постановили оправдать Трампа по первой статье импичмента, и со счётом 53:47 — по второйФото: REUTERS

ИТОГО

Так что же, помешает ли Трампу история с импичментом выдвинуться на второй срок — и есть ли у него вообще шансы на победу? Об этом «КП» рассказал эксперт-американист, автор интернет-канала President Trump — Малек Дудаков:

Весь 2020 год в США пройдет в состоянии напряженной электоральной борьбы. Грядут президентские выборы, которые могут стать одними из самых грязных и дорогостоящих во всей американской истории.

Для Дональда Трампа избирательная гонка никогда не заканчивалась: его штаб продолжал работать 24/7 с первых месяцев президентства. В самый разгар страстей по импичменту кампания Трампа аккумулировала рекордные суммы пожертвований от сторонников, которые теперь собирается тратить.

Первый твит Дональда Трампа после голосования по импичменту в Сенате ..

У его противников-«демократов» на праймериз борьба идет не на жизнь, а на смерть. В отличие от республиканцев, где «лицо № 1» очевидно, они пока так и не выдвинули единого кандидата на выборы. На первый план выходят левые популисты: Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. Из-за них «демократам» прочат «корбинизацию» — путь лейбористов в Британии, которые сдвинулись слишком влево и стали проигрывать выборы.

В итоге Трамп будет первым президентом в истории США с объявленным импичментом, который пойдет на второй срок. Он пока что лидирует по опросам в ключевых штатах на выборах. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Трамп бы снова выиграл. Однако многое будет зависеть от нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, ведь новая война в регионе может пойти наперекор любым планам Трампа, как, впрочем, и его оппонентов.